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Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов про ЦРУ

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову из-за слов про работу с ЦРУ. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Досудебная подготовка назначена на 27 мая, сказала Кокая. Ранее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации оставляли без движения для исправления недочетов.

В начале октября 2020 года Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Так он прокомментировал слова блогера о том, что к его отравлению причастно руководство России. 16 ноября стало известно, что Навальный подал иск к Пескову «о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы, которые ввели его в искусственную кому. 22 августа Навального отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.

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