На Навального завели новое уголовное дело

В отношении учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального возбуждено уголовное дело об оскорблении судьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Ольгу Михайлову.

«В отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете на судью. Обвинение пока не предъявлено», — рассказала она. Уточняется, что это уже третье дело в отношении оппозиционера.

Михайлова рассказала, что в новом деле речь идет о судье Вере Акимовой — она рассматривала уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Другие подробности дела не приводятся.

В конце апреля против Навального возбудили еще одно уголовное дело — его заподозрили по части 1 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан») УК РФ.