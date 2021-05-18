Суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального

Второй западный окружной военный суд признал законным решение об отказе возбудить уголовное дело после госпитализации учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает ТАСС.

Ранее возбудить дело по заявлению юристов ФБК отказалось Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР). 235-й Гарнизонный военный суд признал это решение законным. Второй западный окружной военный суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ФБК — без удовлетворения.

22 марта сообщалось, что органы следствия МВД на транспорте по Томской области отказали ФБК в возбуждении уголовного дела после госпитализации Алексея Навального в Омске летом 2020 года.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации два дня ему оказывали помощь медики омской больницы, а 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские врачи также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.