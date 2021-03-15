Навальный поделился впечатлениями от своей колонии

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный назвал исправительную колонию №2 (ИК-2) Владимирской области, где он отбывает наказание, «дружелюбным концлагерем». Своими впечатлениями он поделился на странице в Instagram.

По словам блогера, в колонии все строго соблюдают устав, нет даже намека на насилие, а использовать мат и жаргонные слова запрещено. «Я так себе и называю свой новый дом — "наш дружелюбный концлагерь"», — написал Навальный.

По его словам, за малейшие нарушения в ИК-2 составляют рапорт. Также он отметил, что за ним, как «склонным к побегу», установлен особый контроль. Ночью, каждый час, сотрудник колонии снимает его на камеру, фиксируя время и резюмируя, что осужденный находится на месте.

Ранее сообщалось, что 16 марта Алексей Навальный в режиме видео-конференц-связи примет участие в заседании суда, который будет рассматривать жалобу на бездействие следователей в связи с госпитализацией блогера в Омске.

20 февраля Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.