Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Он добавил, что сейчас информации о местонахождении Навального нет. «Мы находились у СИЗО с начала дня. Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят», — уточнил защитник.

Ранее, 3 марта, другой адвокат оппозиционера Ольга Михайлова рассказала, что по закону осужденный не может быть этапирован в колонию с приговором, не вступившим в силу. «А таковой имеется по делу о клевете, жалоба на который пока не рассмотрена и даже не назначена», — пояснила она.

В тот же день сообщалось, что Навальный проходит карантин в СИЗО «Кольчугино» перед отправкой в ИК-2 в Покрове.

20 февраля Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2,5 года.

В декабре 2014 года Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.