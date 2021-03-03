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Адвокат назвала срок пребывания Навального в СИЗО

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Адвокат Ольга Михайлова назвала срок пребывания учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального в СИЗО-3 в Кольчугино во Владимирской области. Ее слова передает ТАСС.

Как пояснила Михайлова, по закону Навальный не может быть этапирован в колонию с приговором, который не вступил в силу. «А таковой имеется по делу о клевете, жалоба на который пока не рассмотрена и даже не назначена», — отметила она.

Защита настаивает на личном участии Навального в предстоящем заседании. Однако суд может обеспечить это с помощью видеосвязи, добавила адвокат.

О том, что Навальный находится в СИЗО-3 в Кольчугино во Владимирской области, сообщалось ранее. Впервые эта информация появилась в конце февраля, однако официально она не подтверждалась. Как стало известно, осужденный проходит карантин перед отправкой в ИК-2 в Покрове.

Мосгорсуд 20 февраля признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2,5 года.

В декабре 2014 года Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Предыстория: Стало известно местонахождение Навального
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