Стало известно местонахождение Навального

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный находится в СИЗО-3 в Кольчугино во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, осужденный проходит карантин перед отправкой в ИК-2 в Покрове.

Информация о том, что Навальный находится в СИЗО в Кольчугино, появилась в конце февраля, однако официально эти сведения не подтверждались.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников ранее заверил, что у осужденного будут нормальные условия в исправительном учреждении. Он гарантировал, что здоровью Навального и его безопасности ничего не угрожает. При желании он может заняться в колонии производственной деятельностью, отметил глава ФСИН.

Мосгорсуд 20 февраля признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2,5 года.

В декабре 2014 года Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.