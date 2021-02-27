Раскрыта исправительная колония Навального

Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии № 2 (ИК-2) во Владимирской области. Об этом сообщает «Ярновости» со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в субботу, 27 февраля.

В настоящее время Навальный находится в СИЗО в Кольчугино, сообщает издание. При этом в беседе с РИА Новости в дежурной части СИЗО заявили, что не располагают подобной информацией. Кроме того, в ИК-2 агентству сказали, что у них нет данных об этапировании к ним Навального.

26 февраля директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заверил, что у Навального будут нормальные условия в исправительном учреждении. Он гарантировал, что здоровью осужденного и его безопасности ничего не угрожает. При желании Навальный может заняться в колонии производственной деятельностью, отметил глава ФСИН.

О том, что осужденный будет отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Центральной России, сообщил источник 20 февраля сразу после решения Мосгорсуда, который признал законным замену условного срока на реальный. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене наказания осужденному за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

В декабре 2014 года он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.