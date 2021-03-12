Навального перевели в колонию в Покрове

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального перевели из СИЗО «Кольчугино» в исправительную колонию №2 (ИК-2) в Покрове Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что в ИК-2 Навальный будет отбывать наказание.

При этом адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила, что сотрудники колонии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о доставке к ним ее подзащитного. «Адвокат сразу же после получения известия о вывозе Навального из [СИЗО] "Кольчугино" отправился в ИК-2. Там ему сообщили, что в колонии короткий день, руководства нет, ответить, есть там Навальный или нет, они не могут», — сказала она.

Ранее 12 марта другой адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что осужденного увезли из СИЗО в неизвестном направлении и информации о его местонахождении нет.

20 февраля Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

В декабре 2014 года Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.