Стала известна колония Навального

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный в настоящее время содержится в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на письмо 235-го Гарнизонного суда, который будет рассматривать жалобу представителя Навального на бездействие следователей в связи с госпитализацией блогера в Омске. Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ИК-2 «для извещения Навального». Жалобу осужденного рассмотрят 16 марта.

235-й Гарнизонный суд попросил администрацию колонии обеспечить участие в судебном заседании Навального при помощи видео-конференц-связи.

12 марта сообщалось, что Навального перевели из СИЗО «Кольчугино» в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Ранее 12 марта другой адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что осужденного увезли из СИЗО в неизвестном направлении и информации о его местонахождении нет.

20 февраля Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

В декабре 2014 года Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.