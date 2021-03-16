Навальный отказался участвовать по видеосвязи в суде по жалобе ФБК

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный отказался участвовать по видеосвязи в заседании военного суда по жалобе ФБК на бездействие следствия после его госпитализации в Омске летом 2020 года. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает ТАСС.

По словам судьи Андрея Толкаченко, Навального уведомили о возможности участвовать в суде по видеосвязи из колонии, однако он сказал, что не возражает против проведения заседания в его отсутствие, но с участием его представителя.

Ранее юрист Навального обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении предполагаемых сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которых его клиент обвинил в отравлении. Однако следствие не выявило оснований для этого в связи с отсутствием признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ.

16 марта сообщалось, что военный суд перенес на 22 марта заседание по жалобе.

Ранее сообщалось, что 16 марта Алексей Навальный в режиме видеоконференц-связи примет участие в заседании суда, который будет рассматривать жалобу на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске.

Сейчас Навальный находится в колонии в Покрове — там он отбывает наказание по делу «Ив Роше». 20 февраля Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

28 июля минувшего года сообщалось, что Навального госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». У него сильно отекло лицо и покраснела кожа. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что у него прежде никогда не было аллергии.

Позднее стало известно, что химико-токсикологическое исследование не нашло в биоматериалах Навального отравляющих веществ.