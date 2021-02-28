Мосгорсуд объяснил замену Навальному условного срока на реальный

Мосгорсуд объяснил замену Алексею Навальному (учредителю Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условного срока на реальный. Об этом говорится в тексте апелляционного постановления, передает ТАСС.

Объясняется, что неявка Навального в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН для регистрации в специально назначенные ему дни являлась «достаточным основанием для отмены условного осуждения». В Мосгорсуде объяснили, что Навальный систематически не выполнял предписанную ему обязанность по явке в дни, установленные судом и инспекцией.

Ранее в Мосгорсуде указали, что требование ЕСПЧ об освобождении Навального не может быть принято во внимание, поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации. Также отмечалось, что доводы об угрозе жизни в заключении являются «голословными».

20 февраля апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене наказания осужденному за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

В декабре 2014 года он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

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