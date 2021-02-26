Мир
 
Последние новости
Захарова объяснила возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине
Китайцы отказались от Tesla в пользу отечественного электромобиля
Бывший резидент Comedy Club пожаловался на проблемы в карьере из-за проекта
При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматологической клиники
CD Projekt Red отложила исправление Cyberpunk 2077
ФСБ задержала россиянина за кражу армейских бронежилетов и экипировки «Ратник»
Пожилой кавказец решил вывести дочь-закладчицу из наркобизнеса и занял ее место
Умер актер из сериалов «Аббатство Даунтон» и «Корона»
Запрет российским лыжникам на использование «Катюши» на ЧМ объяснили
В Нью-Йорке предложили стать соседями Мадонны
Новости партнеров
Прослушать новость

Amnesty International объяснила отказ считать Навального «узником совести»

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международная правозащитная организация Amnesty International объяснила отказ считать «узником совести» Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В нем говорится, что правозащитники провели тщательный анализ доказательной базы и пришли к выводу, что «ошиблись в первоначальном определении». «Принимая это решение, мы сосредоточились исключительно на обстоятельствах, связанных с несправедливым арестом и задержанием Навального, и придали недостаточный вес некоторым из его предыдущих комментариев, которые, насколько известно Amnesty, не были публично отвергнуты. Мы пришли к выводу, что некоторые из них достигли порога пропаганды ненависти, что расходится с нашим определением "узника совести", и приняли внутреннее решение воздержаться от использования этого термина в будущем», — заявили в Amnesty International.

25 февраля пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени Леонида Волкова, возглавляющего сеть региональных штабов Навального. Собеседники пранкеров заявили, что решение наделить российского оппозиционера статусом «узника совести» в конце января, вероятно, было поспешным и принесло «больше вреда, чем пользы».

О том, что Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести», стало известно 23 февраля. В письме организации говорилось, что россиянин «выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний».

Amnesty International признала Навального узником совести в 2012 году. Также организация присвоила ему такой статус после задержания в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пранкеры прикинулись соратниками Навального и поговорили с Amnesty International
Международная организация отказалась считать Навального «узником совести»
Навального и Удальцова признали узниками совести