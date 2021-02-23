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Международная организация отказалась считать Навального «узником совести»

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Reuters

Международная правозащитная организация Amnesty International отказалась считать «узником совести» Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Скриншот электронного письма организации опубликовал в Twitter канадско-американский журналист Аарон Мате (Aaron Maté).

Из письма следует, что Amnesty International больше не считает Навального узником совести из-за того, что он «выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний».

Amnesty International признавала Навального узником совести в 2012 году. Также организация присвоила ему такой статус после задержания в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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