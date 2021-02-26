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Адвокат рассказала о состоянии Навального перед этапированием

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Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) перед этапированием из Москвы чувствовал себя нормально. Об этом порталу URA.RU сообщила адвокат Ольга Михайлова.

«Была у Навального вчера. [Его] состояние в порядке», — сказала она.

Адвокат добавила, что пока не знает, куда именно отправили ее подзащитного, отметив, что «вариантов тут море». Ранее источник сообщал, что Навальный будет этапирован в колонию в Центральной России.

Навального этапировали из столичного СИЗО №1 «Матросская тишина» 25 февраля.

20 февраля апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене наказания осужденному за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

В декабре 2014 года он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

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