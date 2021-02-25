Навального этапировали из Москвы

Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) этапирован из Москвы — он покинул столичное СИЗО №1 «Матросская Тишина». Об этом в четверг, 25 февраля, на своей странице в Twitter сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — написал Кобзев, не приведя других подробностей. Стороне защиты Навального не сообщили, в какое именно исправительное учреждение отправили осужденного.

20 февраля источник сообщал, что Навальный будет этапирован в колонию Центральной России.

Ранее в тот же день апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене наказания осужденному за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

В декабре 2014 года он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.