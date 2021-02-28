Мосгорсуд ответил на требование ЕСПЧ об освобождении Навального

Суд ответил на требование ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится в определении Мосгорсуда, где мотивируется его решение, передает РИА Новости.

Мосгорсуд назвал голословными доводы об угрозе жизни Навального в заключении. Также указано, что утверждения, будто осужденного преследуют по политическим мотивам, «носят предположительный характер, никакими объективными данными не подтверждаются и поэтому не могут быть приняты во внимание».

Кроме того, в Мосгорсуде отметили, что решение ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального «не может быть принято во внимание, поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации, не вправе давать судам Российской Федерации какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу».

20 февраля апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене наказания осужденному за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

В декабре 2014 года он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.