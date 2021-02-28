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Жители Владимирской области рассказали о колонии Навального

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Жители Владимирской области рассказали об исправительной колонии №2 (ИК-2) в Покрове, где будет отбывать наказание Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 28 февраля.

Россияне назвали ИК-2 строгой колонией, поскольку там следят за соблюдением дисциплины. К примеру, заключенным запрещено иметь телефоны: общаться с родными они могут с помощью таксофона, однако эта услуга не всегда доступна. Также местные жители поведали, что в эту колонию отправляют осужденных, которые попали в места лишения свободы впервые.

«Сотрудники колонии требуют, чтобы заключенные в целом строго соблюдали дисциплину, беспрекословно следовали уставу. В ином случае им грозят замечания, из-за которых человеку могут отказать в УДО (условно-досрочное освобождение — прим. «Ленты.ру»)», — отметил собеседник агентства.

28 февраля Навального доставили во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в ИК-2. Однако перед этим осужденному предстоит пройти карантин, согласно санитарным требованиям.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заверил, что у Навального будут нормальные условия, а также гарантировал, что его здоровью и безопасности ничего не угрожает.

О том, что Навальный будет отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Центральной России, сообщил источник 20 февраля сразу после решения Мосгорсуда, который признал законным замену условного срока на реальный. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней. Он должен отбыть 2,5 года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН принял решение о замене наказания осужденному за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

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