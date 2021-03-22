МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального

Органы следствия МВД на транспорте по Томской области отказали Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в возбуждении уголовного дела после госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на запрос суда, следствие МВД отметило, что провело проверку и приняло решение отказать в возбуждении дела.

Ранее сотрудники Главной военной прокуратуры рассмотрели заявление представителей ФБК и заявили, что не увидели признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ. В надзорном ведомстве также подчеркнули, что решение о возбуждении дела должны принимать следователи МВД.