Жалобу на бездействие СК после госпитализации Навального рассмотрят повторно

Новосибирский областной суд направил на новое рассмотрение жалобу на бездействие Следственного комитета (СК) после госпитализации Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Омске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Постановление отменили. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», — сказал собеседник агентства.

Апелляцию на постановление Ленинского районного суда Новосибирска, посчитавшего законным отказ в удовлетворении жалобы на бездействие СК в расследовании ситуации с госпитализацией Навального в Омске, подал юрист ФБК Вячеслав Гимади. В предыдущий раз жалобу передавали в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, где отказались комментировать журналистам дело Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации два дня ему оказывали помощь медики омской больницы, а 22 августа его доставили в клинику в Берлине. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские врачи также обследовали пациента, но отравляющих веществ не обнаружили.