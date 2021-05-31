Во ФСИН ответили на обвинения Навального в лишении его права на сон

В управлении ФСИН России по Владимирской области ответили на обвинения учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального в лишении его права на сон. Об этом сообщает ТАСС.

Суд начал рассмотрение иска Навального о признании незаконной его постановку на профилактический учет как склонного к побегу. По словам оппозиционера, для проверки сотрудники администрации будят его каждый час, лишая тем самым законного права на восьмичасовой сон.

Во ФСИН в ответ на это сослались на требования Минюста, согласно которым, сотрудники колонии обязаны проверять заключенных, склонных к побегу и состоящих на профилактическом учете, каждые два часа. Представитель колонии подчеркнул, что администрация выполняет эти условия, фиксируя данные в суточных ведомостях надзора.

Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». При этом оппозиционеру сократили срок на 50 дней, засчитав время, проведенное им под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный проведет в колонии 2,5 года.