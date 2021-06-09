Суд ликвидировал ФБК

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) запрещенной в России экстремистской организацией и постановил полностью ликвидировать ее. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что кроме ФБК была ликвидирована некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан», суд также запретил деятельность общественного движения «Штабы Навального». «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», — сообщили в Мосгорсуде.

Таким образом был удовлетворен иск Прокуратуры города Москвы в адрес перечисленных организаций. В ведомстве отметили, что фонд и «Штабы Навального» регулярно устраивали несанкционированные мероприятия, которые заканчивались массовыми беспорядками, передает РИА Новости.

Как сообщил в своем Telegram-канале корреспондент RT из зала суда, адвокаты покинули суд еще до вынесения решения и не планируют возвращаться туда. По данным РИА Новости, защита ФБК обжалует приговор о признании организации экстремистской.

Глава ФБК Алексей Навальный в настоящее время находится в исправительной колонии (ИК-2) в Покрове, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше». 17 января блогера арестовали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.