Навального перевели из больницы в колонию в Покрове

Учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального перевели из больницы исправительной колонии (ИК-3) во Владимире в ИК-2 в Покрове, где он отбывал наказание по уголовному делу «Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ИК-3 .

По его словам, Навальный будет участвовать в очередном заседании по видеосвязи из колонии.

В конце марта стало известно об ухудшении здоровья учредителя ФБК, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных. Терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр провели осмотр оппозиционера в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ.

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». 17 января его арестовали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.