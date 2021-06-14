Путин допустил обмен заключенными между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть вопрос об обмене заключенными с США, а также предложил объединить усилия стран для борьбы с киберпреступностью. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Мы очень надеемся, что сможем наладить этот процесс с нашими американскими партнерами», — отметил российский лидер.

В интервью у Путина спросили, не желает ли Москва освободить заключенных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана. На это президент ответил, что число осужденных в России граждан США несопоставимо с количеством россиян, находящихся в американских тюрьмах.

Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом. Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.