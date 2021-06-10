МИД заявил о закрытой главе в договоре с США

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков оценил возможность возвращения Москвы в Договор по открытому небу (ДОН). Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что глава об участии российской стороны в ДОН окончательно закрыта. Он подчеркнул, что Москва выступала за сохранение договора с момента объявления США о выходе из него. По его словам, решение Вашингтона подорвало сферу евробезопасности.

Рябков заключил, что американские власти в своем решении о выходе из ДОН «пренебрегли здравым смыслом и просто логикой момента». «Они увидели в нашей позиции то, чего в ней нет и быть не могло, они начали рассуждать о том, что мы якобы пытаемся вносить раскол в западное сообщество», — рассказал он. Замглавы МИД добавил, что необоснованные обвинения против России — «надоевшая мантра», которую США используют за неимением других аргументов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.