МИД обвинил США в увязывании важного договора с ситуацией в Донбассе

Москва обвиняет США в увязывании вопроса сохранения Договора по открытому небу (ДОН), предусматривающего разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, с ситуацией в Донбассе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что позиция США по взаимодействию с Россией в сфере контроля над вооружениями «по-прежнему противоречива». Дипломат отметил, что, с одной стороны, администрация президента США Джо Байдена предприняла шаги для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. В то же время, вопреки заявлениям Байдена в ходе предвыборной кампании, Вашингтон объявил о том, что не станет возвращаться в ДОН, напомнил Рябков.

По словам дипломата, позиция США по этому важному вопросу «густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит в Донбассе». «И, к сожалению, все происходящее вокруг Донбасса стало еще одним поводом для США аргументировать в пользу собственного невозвращения в ДОН. Это безответственный курс. Мы осуждаем такую линию и рассчитываем, что все же здесь будет проявлено больше понимания реальности и больше ответственности», — подчеркнул Рябков.

27 мая администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию о том, что не намерена возвращаться в ДОН. В ведомстве рассказали, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в договор, «учитывая, что Москва не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению».

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение предполагает, что страны-участницы имеют право совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.