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В МИД допустили возвращение послов России и США после саммита в Женеве

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Фото: Алексей Иванов / Телеканал «Звезда» / Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возвращение послов РФ и CША в Москве и Вашингтоне в свои посольства после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

«Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты», — сказал Рябков. По его мнению, это стало было важным сигналом того, что «определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое».

Дипломат отметил, что с одной стороны, было бы наивным ожидать масштабных далекоидущих прорывов с учетом нынешнего состояния отношений с США, но, с другой стороны, если не создать базу для дальнейшего движения, то эти прорывы никогда не настанут. По его словам, российское руководство исходит именно из этого, «когда дает инструкции, когда мы готовим материалы и в контакте с американцами отрабатываем моменты необходимые для, как мы надеемся, успешного проведения саммита». «Такая платформа, особенно в сфере контроля над вооружениями, как результат саммита стала бы очень важным и серьезным достижением и страховым полисом, что ли, на будущее», — заключил замглавы МИД России.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

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