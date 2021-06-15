Байден предрек ухудшение отношений с Россией в случае смерти Навального

Президент США Джо Байден предрек ухудшение отношений России со всем миром в случае смерти Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Он высказал мнение после завершения саммита НАТО, его цитирует ТАСС.

«Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что у России очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека. Это было бы трагедией...Это бы не принесло ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром и со мной», — сказал американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден готовился к моменту встречи с Путиным 50 лет. Как сказала чиновница, Байден «точно знает, чего ожидать» от Путина.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». 17 января его задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.