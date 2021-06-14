Президент США Джо Байден пригрозил ответить на «вредоносные» действия России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран НАТО в Брюсселе. Видео доступно в Twitter-аккаунте Белого дома.

Американский лидер отметил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, однако ответит, «если Россия будет продолжать свою злонамеренную активность».

По словам политика, в ходе саммита лидеров стран НАТО его участники говорили об «агрессивных действиях России, которые угрожают целостности и безопасности членов альянса». Он также сообщил, что в ходе переговоров рассказал своим собеседникам о том, что он планирует обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего саммита.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден готовился к моменту встречи с Путиным 50 лет. Как сказала чиновница, Байден «точно знает, чего ожидать» от Путина. «По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», — пояснила она.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.