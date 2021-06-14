Байден назвал Путина достойным соперником

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе назвал российского лидера Владимира Путина «достойным соперником», а также умным и жестким политиком. Трансляция ведется в официальном Twitter-аккаунте Белого дома.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», — заявил американский президент.

16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве состоится саммит Путина и Байдена. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.