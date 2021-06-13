Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Президент США Джозеф Байден нарушил королевский протокол на саммите «Большой семерки» (G7). По его правилам, последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи. Однако Байден с женой Джилл прибыли позже королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает Daily Star.

Отмечается, что опоздала чета Байденов на торжественный прием в графстве Корнуолл на несколько минут. К их приходу туда уже прибыла королева с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз.

Однако, как пишет издание, нарушения со стороны американского лидера не ухудшили настроение Елизаветы II. Она приветливо общалась с гостями, в том числе с Байденом, с которым встретилась впервые с момента его вступления в должность главы государства.

В публикации уточняется, что, согласно королевскому протоколу, гости должны прибывать на любые торжественные и официальные мероприятия раньше королевской семьи. Кроме того, монархи должны уходить с мероприятий первыми, лишь после этого гостям позволено уезжать.

Ранее странное поведение Байдена на саммите G7 сняли на видео. Он зашел на веранду ресторана, однако какой-то момент остановился и стал озираться. Присутствующие поинтересовались у него, как проходит саммит. Президент США ответил, что мероприятие «очень хорошее». Многие СМИ сочли поведение Байдена странным и предположили, что глава Белого дома «заблудился».