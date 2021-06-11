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Странное поведение Байдена на саммите G7 сняли на видео

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Президента США Джо Байдена сняли на видео в ресторане во время саммита «Большой семерки» (G7) в британском графстве Корнуолл. Кадры опубликовал телеканал ITV News в Twitter-аккаунте.

На кадрах запечатлен Байден, входящий на веранду ресторана, где находятся журналисты. В какой-то момент американский лидер останавливается и озирается. Присутствующие поинтересовались у него, как проходит саммит. Президент США ответил, что мероприятие «очень хорошее».

Многие СМИ сочли поведение Байдена странным и предположили, что глава Белого дома «заблудился». После короткого общения с журналистами он продолжил кого-то искать, вероятно, свою супругу Джилл, позже появившуюся с другой стороны веранды и позвавшей супруга.

Ранее сообщалось, что активисты надули резиновые фигуры президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Бориса Джонсона и спустили их на воду у места проведения саммита G7. На руках у фигур были написано: «Волна надежды» и «Расколоть кризис». Кроме того, около 500 человек собрались на митинге в прибрежном городке Сент-Айвс неподалеку от места проведения встречи мировых лидеров.

Саммит «Большой семерки» проходит в графстве Корнуолл, Великобритания. Встречи продлятся до 13 июня.

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