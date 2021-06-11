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Байдена и Джонсона «надули» в Британии

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Фото: Alberto Pezzali / AP

Активисты надули резиновые фигуры президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Бориса Джонсона и спустили их на воду у места проведения саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Associated Press.

На руках у фигур были написано: «Волна надежды» и «Расколоть кризис». Кроме того, около 500 человек провели митинг в прибрежном городке Сент-Айвс неподалеку от места проведения встречи мировых лидеров. Протестующие были одеты в синих и зеленых цветах и держали транспаранты с лозунгами «G7 утопает в обещаниях» и «Действия, а не слова».

Саммит «Большой семерки» проходит в английском графстве Корнуолл. Встречи продлятся до 13 июня.

10 июня сообщалось, что в месте проведения саммита появились скульптуры в виде голов лидеров стран «Большой семерки» из электронных отходов. Автором проекта выступил британский художник Джо Раш. Прообразом монумента послужил барельеф из гранита на горе Рашмор в США.

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