Скульптуры лидеров стран «Большой семерки» сделали из мусора

В британском графстве Корнуолл появились скульптуры в виде голов лидеров стран «Большой семерки» (G7). Монумент сделали из электронных отходов, которые отправили на утилизацию, сообщает BBC.

Работа получила название Mount Recyclemore. Автором проекта выступил британский художник Джо Раш (Joe Rush). Он изобразил с помощью выброшенной электроники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Японии Есихидэ Сугу, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Джо Байдена. Прообразом монумента послужил барельеф из гранита на горе Рашмор в США.

Раш фактически сделал скульптуры из мусора. Таким способом он хотел привлечь внимание мировых лидеров к переработке электронных отходов. По словам художника, старую электронику необходимо ремонтировать или увеличивать срок ее службы. В качестве локации Раш выбрал участок на одной из сторон залива напротив гостиницы Carbis Bay Hotel, где пройдет саммит G7. «Скульптуры словно наблюдают за ними. Мы надеемся, что они почувствуют укол совести и поймут, что процесс переработки отходов касается всех нас. Ключевой посыл здесь — поговорить друг с другом и разобраться в этом беспорядке», — пояснил Раш.

Саммит «Большой семерки» пройдет с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье на полуострове Корнуолл. В 2020 году встреча лидеров не состоялась из-за пандемии. Выбор нынешней локации офис британского премьера объяснил красотой места и стремлением принести ему экономическую пользу. В преддверии саммита полуостров наводнили агенты секретной службы США, которые начали подготовку к прибытию Байдена.