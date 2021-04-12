В Бразилии появится новая статуя Христа

В бразильском городе Энкантаду появится новая статуя Иисуса Христа. Монумент будет выше скульптуры, которая находится в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Статуя Христа-Покровителя будет достигать в высоту 43 метра, что на 5 метров больше, чем Христос-Искупитель в Рио-де-Жанейро. Размах рук нового объекта составит 36 метров. В итоге он должен стать третьей по высоте статуей Христа в мире: после памятника в Индонезии высотой в 52,55 метра и в Польше со значением в 52,5 метра.

Строительство объекта началось в 2019 году по инициативе местного политического деятеля Адроальдо Конзатти (Adroaldo Conzatti), который в марте скончался от коронавируса. Согласно расчетам, проект обойдется в 350 тысяч долларов (более 27 миллионов рублей). Недавно строители установили голову и руки скульптуры. Работы планируют завершить в 2021-м.

В июне 2020 года активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал сносить европейские статуи Иисуса Христа. Свою позицию он аргументировал тем, что светлокожие монументы Христа выражают превосходство белой расы. Пользователи сети раскритиковали призыв, посчитав его расистским.

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