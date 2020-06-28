Англиканская церковь назвала Иисуса темнокожим и показала его изображения

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что Иисус Христос не был белым. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) 27 июня 2020, 09:42

«Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили», — призвал духовный лидер англиканской церкви. Также он сопроводил пост его «любимыми изображениями» темнокожего Христа со всего мира.

Ранее активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа. По его словам, светлокожий Христос — форма отражения превосходства белой расы. Однако многие указали ему на то, что каждый народ изображал Христа подобно себе.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

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