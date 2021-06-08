Британский полуостров наводнили секретные агенты США перед визитом Байдена

Соединенные Штаты серьезно подготовились к первому, с момента вступления в должность, зарубежному визиту президента Джо Байдена: в преддверии его прибытия на саммит «Большой семерки» (G7), британский полуостров Корнуолл наводнили секретные агенты, пишет Daily Mail.

По данным издания, в рамках подготовки прибытия Байдена над полуостровом курсируют два вертолета Sea King и три Osprey. Они отрабатывают маршрут, которым президента вывезут с авиабазы и доставят на территорию его отеля.

Уточняется, что главу Белого дома будет сопровождать целая команда, состоящая из 400 человек. Внушительное количество сопровождающих сначала вызвало протест у секретариата британского кабмина, организовывающего мероприятие, поскольку все обязаны соблюдать действующие из-за пандемии ограничения, а в данном случае выполнение всех условий обеспечить затруднительно. Однако в Вашингтоне заверили, что все сдали тесты на COVID-19 и прошли полную вакцинацию.

К настоящему моменту агенты секретной службы США, на которых возложена обязанность обеспечивать безопасность американского лидера, уже несколько раз осмотрели здание отеля, в котором пройдет саммит. Они также поддерживают связь с местными правоохранительными органами.

Отмечается, что во время саммита на территории полуострова будут действовать особые меры безопасности. Обеспечивать порядок будут пять тысяч сотрудников британской полиции. Еще около тысячи полицейских расположатся на круизном лайнере, пришвартованном в гавани Фалмут.

Объекты размещения оказались не готовы к такому наплыву сотрудников правоохранительных органов служб безопасности. Из-за этого многих из них поселят в арендованные автофургоны. Отмечается, что на авиабазу Сент-Муган уже доставили более 50 предназначенных для отдыха домов на колесах.

Саммит «Большой семерки» не состоялся в 2020 году из-за пандемии. В 2021 году он пройдет с 11 до 13 июня в очном формате. Мероприятие пройдет в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Это решение офис британского премьера списал на красоту, богатое историческое прошлое, а также надежду принести региону экономическую пользу.