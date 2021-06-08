В историческом соглашении G7 о налогах для корпораций нашли огромную брешь

В историческом соглашении стран «Большой семерки», направленном на сбор более высоких налогов с крупнейших компаний мира, есть огромная брешь. Упущение позволит уйти от таких обязательств американскому гиганту Amazon, пишет The Guardian.

Соглашение предполагает, что компании будут платить определенный процент от прибыли на тех рынках, где они добиваются значительного объема продаж. Договоренности также должны установить минимальный уровень налога на прибыль для крупных компаний — 15 процентов. Однако меры должны коснуться предприятий с рентабельностью не менее 10 процентов, и речь идет о прибыли сверх этого показателя.

Такие критерии могут позволить Amazon, одной из крупнейших корпораций мира с рыночной стоимостью в 1,6 триллиона долларов, избежать новых требований. Дочернее предприятие компании в Люксембурге в прошлом году вовсе не заплатило корпоративного налога, хотя при этом доходы от продаж в Европе достигли 44 миллиардов евро.

Такая ситуация делает Amazon заметной мишенью для политиков, которые настроены изменить мировую систему налогообложения. Однако рентабельность корпорации в 2020 году составила лишь 6,3 процента, что объясняется отчасти серьезными реинвестициями, а отчасти усилиями по захвату доли на рынке.

Имеющиеся официальные данные о договоренностях властей G7 свидетельствуют о том, что Amazon новые требования не охватывают, обратил внимание Пол Монаган, исполнительный директор Fair Tax Foundation — британской организации, которая сертифицирует компании, не уходящие от налогов. «Если есть еще какие-то детали, которые позволяют говорить о включении в эти рамки Amazon, то это отлично, но пока такой информации нет», — объяснил он.

Ричард Мерфи, преподающий бухгалтерское дело в Шеффилдском университете в Великобритании, подчеркнул, что 10-процентный порог — неуместный критерий, поскольку разные компании прибегают к различным моделям ведения бизнеса, а нынешние подходы к отражению прибыли можно «легко обойти».

Договоренностей об изменениях в налогообложении крупных корпораций представители стран «Большой семерки» достигли на встрече в Лондоне 5 июня. Глава Минфина Великобритании пояснил, что речь идет о крупнейших компаниях с рентабельностью не менее 10 процентов, и при этом 20 процентов прибыли сверх этого порога будет облагаться налогом в тех странах, где корпорации осуществляют продажи.