В российском городе открыли памятник создателю самого страшного оружия в мире

В городе Сарове Нижегородской области открыли памятник советскому физику-теоретику Андрею Сахарову — одному из создателей первой советской водородной бомбы, которая считается самым страшным оружием в мире. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

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Монумент установили в честь 100-летия со дня рождения Сахарова в сквере на проспекте Мира. Проект памятника разработал почетный член российской академии художеств Борис Сергеев. Он изобразил ученого в молодом возрасте, погруженного в размышления в сидячей позе. Скульптуру весом в две тонны сделали из бронзы.

В числе гостей на церемонии открытия монумента присутствовали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев и власти города. «Сегодня мы увековечиваем память выдающегося человека, ученого-физика, академика, обладателя всех мыслимых в советское время наград и премий, Андрея Дмитриевича Сахарова. Этот человек сыграл решающую роль в создании советского термоядерного оружия, и это не все его заслуги. Современные ученые говорят, что Сахаров предвосхитил будущее и своими научными достижениями поставил себя в один ряд с великими физиками — Эйнштейном, Ландау, Таммом», — отметил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Ранее член Ассоциации историков Второй мировой войны Дмитрий Хазанов написал про Сахарова колонку, в которой отметил, что ученый создал самое страшное оружие в мире. Автор текста напомнил, что физик также предлагал разработать ядерную торпеду Т-15, способную вызвать искусственное цунами. Однако в 1960-е годы Сахаров стал выступать против дальнейшей гонки вооружений.