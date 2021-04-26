Памятник Ленину захотели продать за миллиарды рублей

В Новосибирске памятник основателю СССР Владимиру Ленину выставили на продажу через сервис «Авито». За монумент хотели получить более ста миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».

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Монумент находится в центре города. Объявление о продаже опубликовала женщина Екатерина. «Статуя Ленина, состояние б/у, но хорошее», — подчеркнул продавец. Женщина попросила потенциальных покупателей связаться с ней через сообщения. По данным Telegram-канала, вскоре объявление исчезло с сайта.

Представители издания отправили продавцу запрос, но не получили ответ. Они также обратились за комментариями в местную администрацию. Власти отметили, что монумент не находится на балансе города, а публикацию объявления посчитали розыгрышем.

Ранее в апреле представители партии «Коммунисты России» обратились в ООН и ЮНЕСКО с предложением признать памятники основателю СССР Владимиру Ленину культурным наследием человечества. Инициативу коммунисты объяснили масштабом личности революционера, отнеся его к величайшим мыслителям планеты.