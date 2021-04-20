В российском городе Ленина сделали «золотым»

В Пензе члены местного комитета коммунистической партии (КПСС) отреставрировали памятник организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину. Монумент выкрасили в золотой цвет. Об этом сообщает «Подъем».

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Памятник расположен в сквере на улице Дружбы. Во время реставрации россияне заменили старую плитку на постаменте, сделали кирпичное основание, а фигуру Ленина покрасили краской золотого цвета. Обновление объекта связано с днем рождения организатора революции 22 апреля.

По словам коммунистов, они отремонтировали памятник на собственные средства и собрали на работы около 80 тысяч рублей. В партии также объяснили выбор оттенка для скульптуры. «Тут смысл в том, что краска вне зависимости от цвета стоит примерно одинаково, но тем самым мы, как считаем, воздали должное вождю и привлекли внимание к этому скверу, и может быть, жители позаботятся о нем и приведут его в порядок», — пояснил глава пензенского отделения партии Георгий Камнев.

В октябре 2020 года в Белгороде организовали краудфандинговый проект по сбору средств на восстановление памятника Владимиру Ленину в центральном парке. На ремонт монумента решили собирать подобным способом, так как ни в областном, ни в городском бюджетах на восстановление объекта не оказалось средств.

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