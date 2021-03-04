Известный блогер нашел альтернативу телу Ленина в центре Москвы

Известный блогер Илья Варламов предложил собственный вариант реконструкции центра Москвы, тем самым найдя альтернативу телу Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади. Он захотел раскопать реку Неглинную и вывести ее на поверхность около стен Кремля. Варламов представил проект в видео, которое опубликовано на YouTube.

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По словам блогера, Москва «пренебрегает своими водными ресурсами» и не использует их в полной мере. Он обратил внимание на реку Неглинную, которая протекает в коллекторах под Театральной, Манежной и Трубной площадями, а также под Александровским садом, Цветным бульваром и вдоль стен Кремля. Варламов отметил, что объекты считаются одними из самых оживленных мест столицы. «Согласитесь, река в самой центральной точки страны смотрится гораздо лучше, чем, например, труп Ленина?» — подчеркнул блогер.

Варламов предложил раскопать реку и продемонстрировал план организации общественного пространства вокруг Неглинной. Он привел в пример Париж, Амстердам, Берлин, Сеул и Тулу. Задумка блогера предполагает сокращение автомобильных полос и появление на берегах зон отдыха, пляжей, а также летних веранд ресторанов. По словам блогера, из Неглинной улицы можно сделать променад, около станции метро «Трубная» разместить мосты, а на Цветном бульваре, Манежной и Театральной площадях вывести реку на поверхность.

Варламов пояснил, что представил не детальный проект, а идею. Таким способом он хотел предложить концепцию и «задать некий вектор развития города». Блогер сослался на фразу о зависимости жизни от воды, которую слышал в школе, и заявил, что подобная реконструкция сделает город лучше для людей и не нанесет удар по транспортной системе столицы.

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