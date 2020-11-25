Варламов сравнил российский город с Сан-Франциско

Российский журналист и блогер Илья Варламов опубликовал в онлайн-дневнике в «Живом Журнале» список самых красивых улиц России. Одна из них находится в Хабаровске. Ее вид вызывает у блогера ассоциацию с американским городом Сан-Франциско.

Сравнение Хабаровска и Сан-Франциско возникло у Варламова благодаря рельефу улицы Муравьева-Амурского. Блогер поделился фотографией, на которой видно, что дорога в этом районе имеет крутой подъем, с которого открываются «прекрасные виды на весь город», что похоже на пейзаж Сан-Франциско. Варламов также оценил трамвайную систему Хабаровска и широкие тротуары вдоль исторических зданий.

Всего в список блогера попали 14 улиц, которые находятся в Астрахани, Москве, Хабаровске, Владикавказе, Рязани, Севастополе, Смоленске, Выборге, Казани, Пскове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге. По словам Варламова, он составил подборку «по своим личным ощущениям» и не считает ее рейтингом, так как все улицы «по-своему хороши и достойны внимания».

Так, Варламов отметил ажурные ограждения балконов на Никольской улице в Астрахани, широкие тротуары на московской Варварке, трамвайные пути на проспекте Мира во Владикавказе, а также сохранившиеся здания советской эпохи на Большой Морской. Однако блогер обратил внимание и на недостатки некоторых улиц. В Смоленске он назвал самой красивой улицу Ленина, но при этом заявил, что ухоженный участок состоит только из одного квартала, а дальше «начинается обычная дорога». Блогер также заметил улицу Садовую в Рязани со старинными деревянными зданиями, но отметил, что местные власти не берегут наследие и строят вблизи «уродливые новостройки».

В сентябре сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел исследование и поинтересовался у россиян, улицы каких городов они считают самыми красивыми для ночных прогулок. Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург. Второе место поделили города Ялта и Сочи, а треть место заняла Москва. В списке также оказались улицы Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Самары.

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