Жириновский предложил переименовать российскую улицу в честь Михаила Круга

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Трехсвятскую улицу в Твери в честь российского певца Михаила Круга. В разговоре с изданием «Подъем» политик рассказал, что в ближайшее время напишет по этому вопросу письмо в мэрию.

Жириновский заявил, что переименовывать нужно именно многолюдную улицу, а за образец взять московский Арбат, где находится стена певца Виктора Цоя. Однако лидер ЛДПР также отметил, что решение этого вопроса зависит от родственников Михаила Круга и комиссии при городской думе.

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Жириновский объяснил эту идею популярностью шансонье и восхищением им большого количества людей. «Он был исполнитель, который трогал сердца миллионов людей. Он был моим другом, мы не очень давно были знакомы, но он сам пришел ко мне, и я его сделал помощником депутата. Он приглашал меня на концерты. Замечательный человек и певец. Тембр голоса его, репертуар — все это мне ложилось на душу», — сказал политик.

Михаил Круг родился в Твери в 1962 году. Он прославился как исполнитель русского шансона, самым известным его хитом является песня «Владимирский централ». Круг стал жертвой вооруженного нападения в июле 2002 года. Тогда в его дом ворвались злоумышленники и начали стрелять. Певец закрыл собой супругу и получил ранения. Вскоре его доставили в больницу, где он в итоге скончался. Спустя несколько лет на одном из тверских бульваров в честь певца установили памятник.

В августе 2020 года саратовскую Большую Казачью улицу предложили переименовать в улицу народного артиста СССР Олега Табакова. В детстве будущий актер и режиссер занимался там в театральном кружке при городском Дворце пионеров. Это переименование должно было стать седьмым по счету. Однако международное объединение «Великое братство казачьих войск» не оценило идею и выступило против изменений.

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