Российский город задумал избавиться от советского наследия

Краевед Владимир Кобзарь задумал избавить город Боровск Калужской области от советского наследия и вернуть туда дореволюционные названия улиц. Активист опубликовал обращение к местной администрации на своей станице в Facebook.
Кобзарь, который также является председателем регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, предложил изменить советские название у шести объектов и, в частности, переименовать площадь Ленина в Торговую, улицу Ленина — в Успенскую, Володарского — в Пятницкую, Урицкого — в Спасскую, Советскую — в Староконную, а Коммунистическую — в Молчановскую. Краевед призвал руководствоваться в этом вопросе историческими фактами и отметил, что Боровск имеет почти тысячелетнюю историю, в которой дореволюционная эпоха «многократно превышает советский период».
Пользователи соцсети поделились своим мнением в комментариях под публикацией активиста. Многие из них поддержали идею краеведа и пожелали ему удачи в достижении цели. Однако были и те, кто озаботился денежным вопросом и поинтересовался, откуда на переименование улиц, которое повлечет за собой смену табличек в Боровске, возьмут деньги. Некоторые пользователи предложили обратить внимание на другие проблемы и отремонтировать в городе дороги.
Подобное предложение уже было озвучено в Калужской области в октябре 2020 года. Тогда депутаты городской думы решили вернуть дореволюционные названия 16 улицам города Тарусы. Однако представители местного отделения КПРФ раскритиковали это предложение и заявили, что такие идеи могут разрушить «память у человечества». Коммунисты призвали депутатов заняться решением других проблем, связанных с пандемией коронавируса и вывозом мусора.