В Испании нашли улицу Не Хватает Шурупа

В испанском городе Вальядолид нашли улицу Не Хватает Шурупа, которая находится на территории торгового парка Río Shopping и ведет к магазину мебели и товаров для дома IKEA. Об этом пишет El País.

В компании утверждают, что название улицы не имеет к IKEA никакого отношения, поскольку Не Хватает Шурупа — выбор исключительно местных жителей. Осенью 2011 года муниципалитет провел интернет-голосование «Наша лучшая улица носит ваше имя», где были представлены и другие варианты, например, Calle Del Abrazo en el Sofá (улица Диванных Объятий). В результате победила версия с шурупом. Дополнительно IKEA разыграла 10 памятных табличек с названием улицы.

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Такую акцию запустили в честь первого магазина компании в Вальядолиде — его открытие хотели сделать незабываемым, завлекая людей в юмористической форме. Подобный случай с необычным наименованием улиц — не первый в регионе. В октябре 2017 года городской совет согласился изменить названия восьми улиц, связанных с режимом диктатора Франсиско Франко. Одна из них стала Celtas Cortos — в честь испанской рок-группы.

Ранее IKEA начала продавать в России экологичный текстиль. Коллекция сделана из выловленного в море пластика. В серии используются цвета, вдохновленные морем: оттенки зеленого и бирюзового в сочетании с коралловым.

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