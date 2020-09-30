IKEA начнет продавать текстиль из морского мусора

Крупнейшая в мире компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA с 1 октября 2020 года начнет продавать в России экологичный текстиль. Коллекция сделана из выловленного в море пластика. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает РИА Новости.

Часть мусора выловили испанские рыбаки в Средиземном море. Пластик складывают в специальные контейнеры, затем очищают его, сортируют, механически перерабатывают, смешивают с переработанными ПЭТ-бутылками и превращают в пряжу и ткань.

Коллекция текстиля украшена узором из кругов, квадратов и треугольников. «Если присмотреться, то можно заметить, что его очертания напоминают силуэт рыбы. В серии используются цвета, вдохновленные морем: оттенки зеленого и бирюзового в сочетании с коралловым», — сказано в обращении компании.

Ранее IKEA попала в скандал в связи с производством мебели из незаконно вырубленной древесины. Компанию уличили в изготовлении стульев из бука, который получают нелегальным путем в украинских Карпатах.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться