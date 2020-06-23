Актриса из рекламы IKEA купила особняк с вековой историей

Американская актриса Камила Мендес, которая впервые появилась на экране в рекламе шведского мебельного гиганта IKEA, приобрела особняк почти за два миллиона долларов в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Dirt.

За последние десятилетия дом с вековой историей (он построен в 1924 году) ремонтировался много раз, поэтому практически утратил первоначальный облик. Особняк площадью 186 квадратных метров расположен в престижном районе Силвер-Лейк, который принято считать популярным среди хипстеров.

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Территория имения занимает семь гектаров. Помимо ворот приватность обеспечивают заросли гиганстких фикусов. Для отдыха на участке есть сад с качелями. Небольшая пристройка предназначена для хранения вещей.

Согласно описанию объекта, всего в доме три спальни с большими гардеробными, четыре ванные комнаты, а также кабинет. На первом этаже расположена просторная гостиная с камином. На кухне установлена новая бытовая техника. Раздвижная стеклянная дверь ведет на террасу, откуда открывается вид на надпись Hollywood (памятный знак на Голливудских холмах).

Ранее американская поп-исполнительница Ариана Гранде приобрела в Калифорнии старый дом в тюдоровском стиле с двумя спальнями и тремя ванными. Исторический особняк был перевезен по частям в США из Великобритании.

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