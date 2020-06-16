Американская певица избавилась от злополучного дома

Певице и актрисе Деми Ловато удалось избавиться от своего особняка, который она выставила на продажу в 2018 году. Недвижимость была приобретена за 8,3 миллионов долларов в 2016-м и продана за чуть меньшую сумму в 8,25 миллиона долларов, пишет Variety.

После переезда в злополучный дом певица столкнулась с множеством проблем, несших угрозу ее жизни. В результате оползня в 2017-м тонны обломков рухнули прямо во двор и нанесли серьезный ущерб зданию. Особняк признали небезопасным для проживания, однако затем проблема была устранена. Спустя некоторое время произошел новый инцидент — Ловато увезли из дома в больницу после передозировки наркотиками. Звезда быстро пошла на поправку и вернулась на сцену.

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Трехэтажная вилла с четырьмя спальнями и семью ванными расположена в престижном районе Лос-Анджелеса. Площадь объекты — более 500 квадратных метров. Территория с бассейном, спа-центром и уютной беседкой огорожена забором.

Оформление комнат с паркетным покрытием выполнено в современном стиле, для которого характерно большое количество света. Для кухни была изготовлена мраморная столешница. В доме также есть гостиная с игровой зоной и баром. Кроме того, покупатель сможет отдыхать на крыше здания, где оборудована терраса с видом на весь город.

Самый известный баскетболист мира Майкл Джордан, в свою очередь, отчаялся продать шикарный особняк в Чикаго. Покупателей не удается найти на протяжении восьми лет.

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