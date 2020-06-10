Ариана Гранде купила дом с семью ванными и сэкономила

Американская певица и актриса Ариана Гранде купила роскошный дом в элитном районе Лос-Анджелеса. Стоимость недвижимости составила почти 14 миллионов долларов, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Согласно документам, певице удалось заключить выгодную сделку и сэкономить. Особняк с четырьмя спальнями и семью ванными появился на рынке недвижимости два года назад и оценивался в 25,5 миллиона долларов. Затем его цена опустилась до 17,5 миллиона долларов.

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Трехэтажное здание спроектировано таким образом, чтобы из каждой комнаты, оснащенной панорамными окнами, открывался вид на природу. На террасе установлен пейзажный бассейн.

Площадь дома составляет более 900 квадратных метров. Высота потолков — около пяти метров. В качестве покрытия для пола использовали паркет. Кухня оборудована всей необходимой современной техникой. Кроме того, для релаксации можно воспользоваться фитнес-студией с массажным кабинетом. Есть также бар и погреб с большой коллекцией вин.

На днях в Ницце была выставлена на продажу шестиэтажная вилла голливудского актера Шона Коннери. Ее стоимость составляет 30 миллионов евро.

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